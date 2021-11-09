اللجنة الحكومية تناقش حل مشاكل الغرامات والرسوم الدراسية للطلبة الليبيين في مصر

وكيل وزارة الخارجية إمحمد سعيد زيدان، مع القائم بأعمال السفارة الليبية بمصر محمد عبدالعالي مصباح، 9 نوفمبر 2021. (وال)

بحثت اللجنة المشكَّلة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، برئاسة وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون الهجرة والمغتربين إمحمد سعيد زيدان، مع القائم بأعمال السفارة الليبية بمصر محمد عبدالعالي مصباح، المشاكل والمصاعب التي تواجه الطلبة وأفراد الجالية الليبية بمصر، ومنها حل مشاكل الطلبة الخاصة بالغرامات والرسوم الدراسية وغيرها.

اللقاء الذي حضره، أعضاء السفارة، ناقش عددًا من المواضيع التي تخص المهجَّرين والمغتربين على الساحة المصرية وتسهيل إجراءاتهم أيضًا، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الليبية «وال» اليوم.

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كما بحث اللقاء المشاكل والصعوبات التي تواجه الشباب الليبي المتواجد على الساحة المصرية، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

شارك في الاجتماع عضو اللجنة ومدير مكتب السياسات والتخطيط الاستراتيجي بوزارة الشباب، إبراهيم مبروك صقر، ومدير إدارة المؤسسات الشبابية أسامة عمر بالقاسم، والموظف بمكتب السياسات والتخطيط موسى حبيب مختار، وقنصل السفارة عامر قدورة.