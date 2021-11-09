حومة يبحث مع سفيرة فرنسا التطورات السياسية في ليبيا

حومة وسفيرة فرنسا بمقر لقائهما في تونس، 9 نوفمبر 2021. (عبدالله بليحق)

بحث النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومة، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة التونسية تونس، مع السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس دو هيلين، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وتطرَّق اللقاء إلى «دعم المجتمع الدولي وفرنسا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مواعيدها وفقًا للقوانين الصادرة عن مجلس النواب»، وجهود فرنسا في «دعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا عبر إجراء الانتخابات» من خلال مؤتمر باريس حول ليبيا المُزمع عقده يوم الجمعة المقبل، وفق بيان صادر عن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

- «مؤتمر باريس».. هل يضيف جديدا لمسار الوضع الليبي؟

وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول كذلك «ملف المصالحة الوطنية وتحقيق السلم الاجتماعي في كل أنحاء ليبيا».

ومن المتوقع أن تجمع قمة باريس حول ليبيا، والتي تُنظَّم بمشاركة الأمم المتحدة وألمانيا وإيطاليا، نحو 20 رئيس دولة إقليميًا ودوليًا.