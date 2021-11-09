«الصحة»: شفاء 21 مصابا بـ«كورونا» في مراكز العزل

مركز العزل الصحي في سبها، 30 أبريل 2020، (أرشيفية: لجنة مجابهة كورونا في سبها)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، شفاء 21 مصابًا بفيروس «كورونا» المستجد في مراكز العزل خلال الـ24 ساعة الماضية، ومغادرتهم بعد تعافيهم بشكل كامل.

في حين دخل إلى المراكز في الفترة نفسها، 24 حالة، حسب النشرة الوبائية الصادرة عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، والمنشورة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما كشفت النشرة الوبائية أيضًا وجود 132 حالة تتلقى العلاج في غرف العناية الفائقة.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 362 ألفًا و318 حالة، منها 47 ألفًا و112 نشطة، و309 آلاف و980 متعافى، و5226 متوفَى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي، وذلك حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.