«الأرصاد»: ارتفاع الموج يصل إلى مترين على ساحل مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021, 12:09 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يصل ارتفاع الموج إلى مترين مساء اليوم الثلاثاء على ساحل مصراتة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز  أن الرؤية ستكون جيدة في معظم الوقت، ومتوسطة لدى سقوط الأمطار، المتوقع سقوطها على الساحل من رأس إجدير إلى مصراتة.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت
- السماء مغطاة بالسحب، مع سقوط أمطار متفرقة على الساحل من رأس إجدير إلى مصراتة، وتكون جيدة أحيانًا على بعض المناطق، مع ظهور خلايا من السحب الرعدية.
- الرياح جنوبية غربية على ساحل زوارة، وجنوبية شرقية على ساحلي سرت ومصراتة اليوم، بينما تكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر، ويصل إلى مترين مساء اليوم على ساحل مصراتة.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 21 و23 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة خلال سقوط الأمطار.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.
- الرياح شمالية شرقية على ساحل طبرق، وجنوبية شرقية إلى شرقية على باقي الساحل، سرعتها بين 10 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة 24 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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