«مكافحة الأمراض»: 609 إصابات جديدة بـ«كورونا» و8 حالات وفاة

إجراء اختبارات الكشف عن «كورونا» في مختبر بمركز مكافحة الأمراض، (أرشيفية: المركز)

سجّلت ليبيا 609 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، حسب إحصائية المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن أمس الإثنين.

وتماثل للشفاء 1672 مصابًا، في حين تُوفي ثمانية آخرون، حسب الإحصائية المنشورة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وبلغت نسبة الإصابات الجديدة 14.4% من إجمالي 4220 عينة جرى تحليلها، حيث ظهرت سلبية 3611 منها.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 362 ألفًا و318 حالة، منها 47 ألفًا و112 نشطة، و309 آلاف و980 متعافيًا، و5226 متوفَى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.