الطقس اليوم: أمطار متفرقة على المنطقة من رأس أجدير إلى طرابلس

سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة على معظم مناطق الشمال الغربي، خصوصًا على المناطق الممتدة من رأس أجدير حتى طرابلس.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن موجة الطقس ستشمل غالب مناطق الجبل الغربي.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة

فرصة سقوط أمطار متفرقة، خصوصًا على المنطقة الممتدة من رأس أجدير إلى طرابلس، وتشمل معظم مناطق الجبل الغربي، وقد تصحبها أحيانًا خلايا من السحب الرعدية وتساقط حبات البرد، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و23 درجة مئوية على معظم المناطق، وبين 25 و30 درجة مئوية على المنطقة الممتدة من زليتن إلى سرت وبني وليد والقريات، وتسجل انخفاضًا تدريجيًا غدًا على هذه المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مرادة

السماء قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب خفيف الليلة وصباح الغد، على مناطق الجبل الأخضر وطبرق، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على الخليج وسهل بنغازي، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا طفيفًا غدا على الجبل الأخضر ومناطق أقصى الساحل الشرقي.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

تكاثر السحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، ومن المتوقع أن تكون جيدة اليوم، خصوصا على غدامس والحمادة، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية، ولا تتجاوز 18 درجة مئوية على غدامس والحمادة، وتسجل انخفاضًا غدًا على معظم المناطق.