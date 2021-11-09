هبوط الدولار وارتفاع اليورو في السوق الرسمية

مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

هبط متوسط سعر صرف الدولار قرشًا مسجلًا 4.55 دينار خلال تعاملات السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس الإثنين.

في حين ارتفع متوسط سعر صرف اليورو قرشًا مسجلًا 5.28 دينار، بينما صعد الجنيه الإسترليني ثلاثة قروش مسجلًا 6.18 دينار مقارنة بأسعار الأمس، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

واستقر متوسط سعر صرف اليوان الصيني عند 0.71 د‫ينار، وهبطت الليرة التركية قرشًا مسجلة 0.46 دينار.

وانخفض سعر الدينار التونسي أربعة قروش مسجلًا 1.60 دينار، والدرهم الإماراتي قرشًا مسجلًا 1.24 دينار، بينما استقر الريال السعودي عند 1.21 دينار.