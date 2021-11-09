«رويترز» ترصد معاناة أسرة ليبية لإعادة بناء منزلها في سرت

بيوت مدمرة في سرت، أكتوبر 2016، (الإنترنت)

رصدت وكالة «رويترز» معاناة الليبيين العائدين إلى منازلهم المدمرة في سرت، من خلال قصة أسرة المواطن عبدالله مختار، التي تكافح من أجل إعادة بناء بيتها.

وتضاعفت الصعوبات على الأسرة في ظل عدم تلقيها مساعدة تقريبًا، حسب تقرير الوكالة، المنشور أمس الإثنين.



وخلال آخر عشر سنوات، فرت ثلاثة آلاف أسرة من المدينة، التي شهدت معارك كثيرة، آخرها حين سيطر تنظيم «داعش» عليها، وقد أدت الاشتباكات إلى تدمير منزل أسرة مختار وبيوت آخرين، ورغم مرور أكثر من أربع سنوات على تطهير منطقتهم، إلا أن المكان ظل مدمرًا كما هو.

وقالت زوجة عبدالله، مغنية، إنها في «حالة يأس تام»، وعلى الحكومة أن ترى الحالة التي هم عليها وتقدر ظروفهم، متابعة: «تعبانة جدًا من الوضع الذي عشته... منزلي كان كل شيء مرتب فيه ثم نعود إليه فأجده مدمرًا بهذا الشكل... نفسيتي تعبت بصراحة».

حياة العائدين إلى سرت

ويتسلح السكان العائدون بالمكانس والحشايا والمفارش ويعملون ليل نهار، من أجل جعل منازلهم تصلح للسكنى، وفق التقرير.

وعاد عبد الله مختار ومعه زوجته وابنتهما (12 عامًا)، وابنهما (ستة أعوام)، إلى سرت العام 2017، واستأجروا شقة في أحد أحياء المدينة الأقل دمارا وشاركهم فيها والدته وأشقاؤه وأُسرهم.

وبعد أربع سنوات، أنجب الزوجان مولودًا جديدًا، ويعملان للعودة إلى شقتهما التي تضم غرفتي نوم في الطابق الثاني من مبنى به أضرار في حي الجيزة البحرية، وناشد عبد الله مختار، (42 عامًا)، الجيران أن يعودوا إلى المنطقة من أجل «إحيائها».

وأوضح عبدالله، وهو موظف في هيئة الاتصالات، أنه بعد حصول كل أُسرة نازحة على ألفي دينار العام 2019، لم يتلقوا أي دعم كبير من الدولة لمساعدتهم على العودة، مضيفًا: «كلها وعود زائفة... اضطررنا أن نعود إلى مساكننا ونعيد ترميمها بأي طريقة ونحاول العودة للسكن فيها».

المعداني: الحكومة قدمت القليل من أجل إعادة الإعمار

من جانبه، صرّح عميد المجلس البلدي سرت، مختار خليفة المعداني، بأن الحكومة الحالية قدمت للبلدية سبعة ملايين دينار لإعادة البناء، وهو مبلغ يُعتقد أنه قليل جدا في ضوء التمويل الذي تتطلبه مشروعات التشييد الكثيرة المطلوبة.

وأضاف: «سبعة ملايين دينار ( لإعادة البناء) في مدينة مدمرة... إذا كنت ستنشئ طريقا أم خزانا للصرف الصحي أو للمياه، لن يكفي للأسف الشديد».

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وحول الأمر نفسه، قال المستشار الإعلامي لوزير الحكم المحلي طه الجعفري، إن الحكومة خصَّصت مليار دينار لصندوق إعادة إعمار سرت لقطاعات من بينها النقل والإسكان والتشييد، قائلاً إن سرت ما زالت في انتظار المليار دينار المخصصة لها والتي قال إن الحكومة لم تقدمها بعد.

ويلف الغموض المستقبل، لكن أُسرة عبدالله مختار وجدت الراحة في بيتها الذي رجعت إليه رغم حالته، سعيدين بالعودة إلى الذكريات، فيقول عبدالله إن «كل ركن في البيت يذكره بطفولته».

جانب من البيوت المدمرة.

بيوت مدمرة في سرت، أكتوبر 2016، (الإنترنت)