شركة مليتة تستعرض خططها المستقبلية والميزانيات المطلوبة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021, 09:18 صباحا
الاجتماع الفني لشركة مليتة في مؤسسة النفط، 8 نوفمبر 2021، (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعا فنيا مع شركة مليتة للنفط والغاز، التي استعرضت خططها المستقبلية للإنتاج، والميزانيات المطلوبة لذلك.

وتناول الاجتماع أيضا أنشطة الشركة خلال الفترة السابقة وأهم المشروعات والدراسات المكمنية، والصعوبات والمشكلات التي تواجهها، وسُبل حلها، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

حضر اللقاء مدراء الإدارات الفنية بالمؤسسة «الإنتاج والصيانة والمشاريع وتطوير الاحتياطي والحاسب الآلي والاتصالات»، وعدد من المختصين من مختلف الإدارات الفنية والمالية، ومن جانب شركة مليتة كل من رئيس لجنة الإدارة المكلف ومدراء الإدارات والمختصين والفنيين والماليين بالشركة، كذلك مختصين من جانب الشريك الأجنبي من شركة «إيني» الإيطالية، بالإضافة إلى مختصي معهد النفطي الليبي، وشركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية، وشركة الجوف للتقنية النفطية.

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