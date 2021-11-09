حبس رئيس وأمين «الدعوة الإسلامية» احتياطيا بتهمة الإضرار بالمال العام

النائب العام الصديق الصور، (أرشيفية: مكتب النائب العام)

أمرت هيئة التحقيق التابعة لمكتب النائب العام بحبس رئيس اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية وأمينها العام احتياطيا حتى إنجاز التحقيق في اتهامهما بـ«إحداث ضرر جسيم بالمال العام والمصلحة العامة».

وتولى المكتب أمس الإثنين، استجواب المتهمين وذلك بعد ورود بلاغات في مواجهة إدارة الجمعية، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأسفرت نتائج تحقيق، أجري في وقت سابق، أن سلوك القائمين على إدارة الجمعية كان على غير الوجهة الصحيحة؛ «نتيجة بعدهم عن تحري النفع العام، واتخاذهم أنماطا من السلوك أدت إلى إهدار قيمة كبيرة من الأموال المخصصة لتحقيق غرضها».