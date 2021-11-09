الإدارة الانتخابية طرابلس تستلم طلبات الترشح بمراسم استقبال وبرنامج إعلامي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021, 01:37 صباحا
الإدارة الانتخابية طرابلس تستقبل طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية (موقع المفوضية الإلكتروني)

باشرت الإدارة الانتخابية طرابلس، الإثنين، باستقبال طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس النواب، وذلك بمقرها بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وصرح رئيس مكتب الإدارة الانتخابية طرابلس محمد السكوني بأنّ المكتب باشر فعليًا استقبال طلبات المرشحين لانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس النواب، على حد سواء، وفق بيان نشره موقع المفوضية الإلكتروني.

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وأضاف أنه جرى «إعداد مراسم خاصة باستقبال المرشح تبدأ باستقباله بمراسم بروتوكولية، ليتوجه بعدها لتسليم طلب الترشح والمستندات المطلوبة وفور انتهائه من إجراءات التسجيل يتوجه لمنصة مجهزة لإلقاء كلمة يعدها بنفسه إن أراد، في مدة خمس دقائق لكل مرشح، ليفتح بعدها المجال لجلسة حوارية يجيب خلالها المرشح عن أسئلة القنوات الإعلامية حول ترشحه وبرنامجه الانتخابي».

كما يتضمن البرنامج لقاءات مباشرة مع مديري الإدارات المختصة في المفوضية وفروعها في مدن بنغازي وسبها، لتوضيح آليات شروط وإجراءات الترشح واستلام البطاقة الانتخابية كلٌ حسب مهام ومسئوليات إدارته.

وأوضح أن «هذا البرنامج يأتي في إطار إتاحة الفرصة للمرشحين للظهور الإعلامي بشكل متكافئ، وهذه دعوة لكافة القنوات الإعلامية المرئية والمسموعة للمشاركة في هذا البرنامج للتعريف المواطن بالمرشحين وبرامجهم الانتخابية ورؤيتهم للترشح»، مضيفاً هذا البرنامج مفتوح أمام كل المرشحين يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى 4 مساءً، ما عدا الجمعة وحتى نهاية فترة التسجيل.

الإدارة الانتخابية طرابلس تستقبل طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية (موقع المفوضية الإلكتروني)
الإدارة الانتخابية طرابلس تستقبل طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية (موقع المفوضية الإلكتروني)
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