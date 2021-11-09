«الرقابة الإدارية» تنفي إيقاف وليد اللافي عن العمل احتياطيا

شعار هيئة الرقابة الإدارية. (أرشيفية: الإنترنت)

نفت رئاسة هيئة الرقابة الإدارية، مساء الإثنين، صدور أي قرار بشأن إيقاف وزير الاتصال بحكومة الوحدة الوطنية وليد اللافي عن العمل احتياطيًا.

وقالت الهيئة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «صفحات على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) تداولت خبر إيقاف السيد وليد اللافي وزير الاتصال بحكومة الوحدة الوطنية عن العمل احتياطيًا، وبدورها تفند هيئة الرقابة الإدارية هذا الخبر العاري عن الصحة».

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وتابع: «تنبه هيئة الرقابة الإدارية القائمين على الصفحات الإعلامية بوسائل التواصل الاجتماعي ضرورة تحري المصداقية في نشر الأخبار».

وكان منشور متداول، وصفه اللافي بالمزور، ينص على «وقف عن العمل احتياطيا وليد عمار محمد بصفته وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية لدواعي ومقتضيات المصلحة العامة عملا بأحكام المادة 31 من قانون رقم 20 لسنة 2013 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية».