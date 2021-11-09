المفوضية العليا: المكاتب الانتخابية جاهزة لاستلام الصكوك المالية للمرشحين

شعارا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر المقبل. (مفوضية الانتخابات)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مساء الإثنين، أن إدارات المكاتب الانتخابية التابعة للمفوضية جاهزة لاستلام الصكوك المصدقة بقيمة المبالغ المنصوص عنها في القانون على المرشحين للانتخابات الرئاسية ومجلس النواب.

وطالبت المفوضية، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، المرشحين للانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية، بالتوجه لمكاتب الإدارة الانتخابية بالدوائر التابعين لها لتسليم الصكوك واستلام النموذج الذي يفيد بالتسليم.

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وتنص لائحة المرشحين لانتخابات رئيس الدولة على أن يودع المرشح لانتخابات مجلس النواب 500 دينار ليبي غير قابل للرد تؤول إلى الخزانة العامة، كما يودع المرشح للانتخابات الرئاسية 10 آلاف دينار.

بدأت المكاتب والمراكز الانتخابية التابعة للمفوضية العليا للانتخابات في مختلف المناطق، الإثنين، تسليم بطاقات الناخب للمواطنين المسجلين لديها بسجل الناخبين استعدادًا للانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل.