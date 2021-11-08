اليونان تدعو لرئاسة فرنسية- إيطالية مشتركة لمؤتمر باريس حول ليبيا

وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس يلتقي في روما مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو (آكي)

دعا وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، الإثنين، إلى ضرورة «رئاسة فرنسية- إيطالية مشتركة لاجتماع باريس» حول ليبيا المقرر في يوم 12 من شهر نوفمير الجاري. جاء ذلك خلال لقائه في روما مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو.

ورأى ديندياس، في تصريح للصحفيين، أن من شأن ذلك «إعطاء إشارة واضحة صريحة لانسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة وأيضًا لإجراء الانتخابات» في ليبيا وفق موعدها المقرر في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر المقبل، وفق ما نقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

- أجواء ملغمة تسبق «مؤتمر باريس» حول ليبيا

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد أعلن في وقت سابق أن «رئيس الجمهورية الفرنسية سيستضيف مؤتمرًا دوليًا بشأن ليبيا في باريس في 12 نوفمبر» من أجل «إضفاء الزخم الدولي النهائي الذي يتطلبه دعم عقد الانتخابات في نهاية العام، والإسهام في إرساء ظروف مواتية لإجرائها ولاحترام نتائجها».

وأشار لودريان إلى أن المؤتمر، الذي «سينظم بالتعاون مع الأمم المتحدة وستشارك فرنسا وإيطاليا وألمانيا في رئاسته» سيعقد وفق «صيغة واسعة تضم البلدان المجاورة لليبيا لأول مرة، السلطات الانتقالية الليبية ورؤساء دول وحكومات البلدان التي دُعيت إلى مؤتمري برلين» السابقين، وسوف «يعتمد الخطة الليبية الرامية إلى سحب القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية وسيواكب تنفيذها، بغية إنهاء التدخلات الأجنبية».