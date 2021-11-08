مجلس الوزراء يصدر قرارين باستحداث بلديتين جديدتين في بني وليد

صورة جوية لبلدية المردوم شرق بني وليد. (الإنترنت)

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قرارين يقضيان بإنشاء بلديتين جديتين في منطقة بني وليد وفقًا للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي، بحسب نص القرار رقم (527) والقرار رقم (529) لسنة 2021.

ونص قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (527) على إنشاء بلدية المردوم وفقًا للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي لمنطقة شرق بني وليد.

ونص قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (529) لسنة 2021 على إنشاء بلدية تينيناي وفقًا للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي جنوب بلدية بني وليد.

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وجاءت هذه القرارات بعد عدة جهود بذلت سواءً من قبل المجلسين الاجتماعي والبلدي، ومن مؤسسة «إنماء للأعمال والتنمية المستدامة»، ومركز «المتكأ للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية» في بني وليد.