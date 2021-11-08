صنع الله يعد بوضع طلبات بلدية إدري الشاطئ ضمن برامج التنمية المستدامة لمؤسسة النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 نوفمبر 2021, 10:38 مساء
اجتماع صنع الله مع وفد بلدية إدري الشاطئ، الإثنين 8 نوفمبر 2021. (مؤسسة النفط)

وعد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، بوضع طلبات بلدية إدري الشاطئ جنوب غرب ليبيا ضمن برامج التنمية المستدامة التي تنفذها المؤسسة بمناطق عملياتها، آملًا بتخصيص الميزانيات اللازمة للمؤسسة لكي تسيِّر أعمالها الأساسية بالشكل المطلوب، ثم الاستمرار في دورها في جانب التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية متى توفرت الإمكانات والميزانيات اللازمة.

جاء ذلك خلال اجتماع صنع الله، مساء اليوم الإثنين، مع كل من رئيس المجلس المحلي الاجتماعي المثلث إدري - تمسان - المنصورة، محمود قنون، ومدير مستشفى إدري العام الدكتور علي الأماني، وعضو المجلس الاجتماعي بالمنطقة المهدي أبودية، بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط المكلف إبراهيم خليفة.

- افتتاح مستشفى أبو قدقود في بلدية إدري بحضور أبوجناح وصنع الله

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الاجتماع الذي عقد بمقرها في طرابلس بحث إمكانية تنفيذ بعض برامج التنمية المستدامة بمنطقة إدري، ومساهمة المؤسسة في حل بعض المختنقات التي تعانيها المنطقة.

وأضافت أن وفد المجلس الاجتماعي إدري قدم خلال الاجتماع بعض المطالب، متمثلة في إمكانية صيانة وتطوير والمساهمة في تجهيز مستشفى إدري العام، وتوفير بعض الاحتياجات العاجلة لكي يقدم الخدمة للمواطنين بالشكل المطلوب، خاصة أن المستشفى يعاني حاليًا عدة مختنقات.

وأشاد وفد المجلس الاجتماعي إدري بما قامت به المؤسسة الوطنية للنفط أخيرًا من صيانة وتجهيز مستشفى أبوقدود ببلدية إدري.

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