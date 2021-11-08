محمد إسماعيل: انتهاء المرحلة الأولى لمشروع طريق باب قرقارش البحري نهاية العام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 نوفمبر 2021, 09:39 مساء
محمد إسماعيل خلال عرضه مستجدات مشروع طريق قرقارش البحري على الدبيبة. (حكومة الوحدة الوطنية)

قال رئيس شركة الخدمات العامة، محمد إسماعيل، إن انتهاء المرحلة الأولى من مشروع طريق باب قرقارش البحري «سيكون مع نهاية العام»، موضحًا أن هذه الطريق «استراتيجية للتخفيف من المختنقات الحاصلة» ببلدية طرابلس، وذلك من خلال فتح مسار على طريق البحر.

جاء تصريح إسماعيل خلال اجتماعه، مساء اليوم الإثنين، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس.

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وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن اللقاء يأتي في إطار متابعة الدبيبة لآخر مستجدات مشروع طريق باب قرقارش البحري الممتد من جزيرة سوق الثلاثاء إلى معهد النفط ضمن برنامج عودة الحياة الذي أطلقته الحكومة قبل أسابيع.

وأشار المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى أن الشركة المنفذة للمشروع هي شركة الأشغال العامة طرابلس، والمكلفة فتح المسارات شركة الخدمات العامة طرابلس.

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