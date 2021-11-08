الكوني: ليبيا بحاجة إلى الجزائر مع اقتراب موعد الانتخابات

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الإثنين 08 نوفمبر 2021, 09:18 مساء
الكوني خلال لقائه مع رئيس وأعضاء مجلس الأمة الجزائري، 8 نوفمبر 2021. (مجلس الأمة)

قال عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، إن ليبيا بحاجة إلى الجزائر في ظل الظروف التي تعيشها الآن، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وحل الكوني ضيفًا على الجزائر، اليوم الإثنين، في زيارة رسمية تستغرق يومين، رفقه رئيس الأركان العامة للجيش الليبي اللواء محمد الحداد، وعدد من الضباط، لبحث عديد الملفات ذات الاهتمام المشترك.

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وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فقد كان في استقبال الكوني والوفد الليبي المرافق له، بمطار هواري بومدين الدولي، رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.

أخوية بين ليبيا والجزائر وتنسيق حول المشاركة في مؤتمر باريس 
وأكد الكوني، في تصريح للصحفيين، أن اللقاء مع الوفد الليبي يعبر عن أخوية تجمع شعبًا واحدًا في بلدين، مضيفًا: «نحتاج للجزائر أيضًا لأن تكون في صورة التطورات التي تشهدها ليبيا وكذا الساحة الدولية، حيث نواصل التنسيق والتعاون حول اللقاءات الدولية المرتقبة»، في إشارة إلى التنسيق حول مؤتمر باريس المقرر في 12 نوفمبر الجاري.

مناقشة مسألة فتح الخطوط الجوية والبرية بين ليبيا والجزائر
وأشار إلى أن «زيارات المسؤولين الليبيين إلى الجزائر لا تنقطع لمواصلة التنسيق والتعاون حول المسائل الدولية، وأيضًا العلاقات بين البلدين لتطويرها وتذليل الصعاب»، موضحا  أنه ستتم مناقشة عدد من المسائل مع الجانب الجزائري، مثل فتح الخطوط الجوية والبرية بين البلدين.

وكان الكوني زار الجزائر خلال سبتمبر الماضي، لإطلاع الرئيس عبد المجيد تبون على مجريات زياراته إلى دول جوار جنوب ليبيا والتشاور حول عديد القضايا المهمة.

وانطلق السباق الانتخابي اليوم الإثنين، وذلك ببدء توزيع بطاقات الناخبين وافتتاح منظومة تسجيل المترشحين للانتخابات البرلمانية، أو لأول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد، التي ستتزامن مع ذكرى الاحتفال باستقلال ليبيا في 24 ديسمبر 1951.

الكوني خلال لقائه مع رئيس وأعضاء مجلس الأمة الجزائري، 8 نوفمبر 2021. (مجلس الأمة)
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