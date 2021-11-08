شكري يؤكد لـ«بلينكن» ضرورة عقد الانتخابات الليبية في موعدها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 نوفمبر 2021, 08:26 مساء
وفد مصري برئاسة وزير الخارجية سامح شكري في لقاء مع وفد من الخارجية الأميركية برئاسة الوزير بلينكن، واشنطن 8 نوفمبر 2021. (صورة من فيديو - الخارجية المصرية)

ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، الوضع في ليبيا، إذ أكد شكري ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر نهاية العام الجاري (24 ديسمبر).

كما شدد على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وذلك  خلال اجتماع بين الطرفين عُقد اليوم الإثنين، قبيل انعقاد الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة. حسبما ذكرت الخارجية المصرية في بيان.

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وقال الناطق باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن بلينكن وشكري ناقشا أيضًا تطورات القضية الفلسطينية ومساعي مصر المتواصلة لإحياء مسار السلام، ومستجدات الأوضاع في سورية والجهود الرامية لإنهاء الأزمة هناك، وكذلك التطورات الأخيرة في السودان، وآخر مستجدات ملف سد النهضة.

وأكد الوزير المصري ضرورة استئناف مسار المفاوضات الخاصة بالسد في أسرع وقت ممكن؛ بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية.

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