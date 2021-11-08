أبو هيسه: مجمع تاجوراء تعرض للإهمال.. والخردة «ثروة سيادية»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 نوفمبر 2021, 07:59 مساء
مصنع الشركة الليبية للحديد والصلب. (أرشيفية: صفحة الشركة على فيسبوك)

قال وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أحمد أبو هيسه إن المجمع الصناعي في تاجوراء يضم مصانع عملاقة وبنية تحتية كبيرة، لكنه تعرض للإهمال ولم ينل اهتمامًا خلال السنوات الماضية، معتبرًا أن الخردة «ثروة سيادية».

وأضاف أن المسؤولين لم يعيروا المجمع انتباهًا وأُجهض حقه، ما تسبب في ديون كبيرة على المصانع، كما أن بعض المصانع لديها ديون عند بعض المؤسسات الحكومية التي تماطل في دفع الديون، مما أدى إلى توقف بعض الشركات في المجمع أو العمل بنسب قليلة للغاية، وذلك خلال حواره التفاعلي عبر منصة «حكومتنا»، مساء الإثنين.

-  وزير الصناعة يكشف تفاصيل التفاوض مع الشريك الإيطالي لحل أزمة شركة الشاحنات

وأشار إلى أنه تم تصحيح الوضع القانوني للمصانع، وبدء البحث عن مستثمرين لهذه الشركات لكي تنهض من جديد، وهو ما حدث في شركة الجرارات.

الخردة ثروة سيادية ومنع تصديرها فائدة للدولة
وفيما يخص الخردة، قال: «إن الخردة ثروة سيادية، وبالتالي لا يسمح بتصديرها إلا بضوابط معينة، فقد زادت أسعار الحديد والصلب بسبب عدم تغطية المواد الأولية، إذ أن 75% من مكوناته نستوردها من البرازيل، و25 % تأتي من الخردة».

وتابع: «لما سمحنا بتصدير الخردة تسبب ذلك في نقص المكونات، ولذلك اشترت المصانع المواد الأولية بأسعار مستوردة وأعلى من الأول، مما أدى إلى ارتفاع أسعار منتجات الحديد والصلب».

ونوه إلى أن هناك بين 10 و15 مصنعًا للحديد والصلب في القطاع الخاص قائمة على تجميع الخردة، بخلاف مصنع الشركة الليبية للحديد والصلب. وواصل: «يفترض بعد إيقاف التصدير أن تعود الأمور إلى طبيعتها».

تصحيح الأوضاع في المحاجر ومصانع عديدة قريباً
كما لفت إلى أن المحاجر بدأت تصحح من أوضاعها، وأصبحت مصانع الإسمنت والجبس والحجر الجيري وغيرها جاهزة للعمل، كما سيتم إعلان مشروعات جديدة بها، بعد أن «تهافت المستثمرون» عليها.

وأشار كذلك إلى أن المصانع غير القادرة على النجاح ستطرح للاستثمار عبر عدة طرق. ونوه إلى أن هناك مناطق صناعية جرى تجهيزها وطرحها لمن يريد إقامة مصنع، مضيفًا: «معرض صنع في ليبيا سيؤدي إلى إظهار الهوية الصناعية الليبية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - مرشح!
كاريكاتير
فرنسا: أساقفة وكهنة يعترفون بمسؤولية الكنيسة في قضية الاعتداءات جنسية
دولى
قمة «كوب-26»: التغير المناخي في طريقه لتدمير اقتصادات الدول الأكثر فقرا
دولى
تغيير مفاجئ يضع منتخب ليبيا في مواجهة مصر ببطولة شمال أفريقيا للشباب (صور)
رياضة محلية
«فرانس برس»: سير أول امرأة صينية في الفضاء الخارجي
دولى
اليمن: محكمة في صنعاء تحكم على عارضة أزياء بالسجن 5 سنوات
عربى
حمزة الغرياني يتوج بكأس الجامعات الليبية للشطرنج (صور)
رياضة محلية
متابعو إيلون ماسك عبر «تويتر» يؤيدون بيعه 10% من أسهمه في «تيسلا»
اقتصاد
«هآرتس» تتحدث عن «زيارة سرية» لصدام حفتر إلى تل أبيب
ليبيا
غوتيريس يوجه رسالة للعراقيين بعد «محاولة اغتيال» الكاظمي
عربى
فصل 861 طالبا وطالبة انتهت المدة القانونية لإيفادهم للدراسة بالخارج
ليبيا
وصول 23 ألف طن بنزين إلى ميناء مصراتة
ليبيا
الجيش الإيراني يبدأ مناورات عسكرية قرب مضيق هرمز الاستراتيجي (شاهد)
دولى
أبوظبي تصدر «أول قانون مدني» ينظم الأحوال الشخصية لغير المسلمين
عربى
إلغاء معسكر المنتخب الليبي الخارجي قبل ساعات من انطلاق الاستعداد لمواجهتي ...
رياضة محلية
السايح: بدء توزيع أكثر من 2.8 مليون بطاقة انتخاب عبر 1906 مراكز غدا
ليبيا
السني لـ«بوابة الوسط»: وزارة الرياضة تكيل بمكالين وتفتقد العدالة بين المدن ...
رياضة محلية
لماذا يرفض جورج كلوني نشر صور طفليه؟
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قصة نجمة مرسيدس