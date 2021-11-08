صنع الله يستعرض أنشطة مؤسسة النفط وتحديات القطاع مع عدد من أعضاء مجلس النواب

لقاء صنع الله مع عدد من أعضاء مجلس النواب بمقر المؤسسة في طرابلس. (المؤسسة الوطنية للنفط)

استعرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، خلال اجتماعين منفصلين، اليوم الإثنين، أنشطة المؤسسة والشركات التابعة لها والتحديات التي تواجه القطاع النفطي والسبل الأنسب والكفيلة لحلحلتها، وفق المؤسسة.

وحضر الاجتماعين، اللذين عُقدا بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، أعضاء مجلس النواب، عصام الجهاني وانتصار شنيب وسامي الشعافي وإبتسام جمعة.

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وأضافت المؤسسة أن النواب أعربوا من جانبهم عن امتنانهم وتقديرهم العميق لما تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط من جهود حثيثة للحفاظ على معدلات الإنتاج واستدامته لدعم الاقتصاد الوطني.

كما أشاد النواب، بمشاريع التنمية المستدامة وبرامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها المؤسسة بجميع المناطق المجاورة لعملياتها بمختلف ربوع ليبيا، مؤكدين دعمهم الكامل لها على جميع الأصعدة كونها عصب الحياة والمصدر الوحيد للدخل بالدولة الليبية.