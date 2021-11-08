أبو هيسه: اهتمام كبير بإشراك القطاع الخاص في إقامة المصانع

وزير الصناعة أحمد أبوهيسه، 8 نوفمبر 2021 ، صورة من البث المباشر (منصة حكومتنا)

أكد وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أحمد أبوهيسه، الاهتمام بدور القطاع الخاص في إقامة المصانع والاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وقال خلال بث مباشر لمنصة «حكومتنا »، مساء الإثنين، إن الجنوب يقع في دائرة اهتمامات الوزارة، مشيرًا إلى إقامة مصنع للإسمنت في الجنوب واجه أزمة بسبب إشكالية بين المستثمر وأحد المصارف بشأن إجراءات إدارية حالت دون البدء في المصنع حتى الآن.

- اتفاقية لتطوير المصانع المتهالكة في ليبيا

وأضاف أن ليبيا تملك طاقات هائلة قادرة على الصناعة والإبداع، لكن بعضها يحتاج إلى تطوير أساليب التدريب. ولفت إلى وجود مواقع لديها تدريبات مميزة مثل الشركة الليبية للحديد والصلب والمجمع الصناعي في تاجوراء.