السيسي وماكرون يتوافقان على دعم المسار السياسي القائم في ليبيا وصولا إلى الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 نوفمبر 2021, 04:29 مساء
الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون. (الرئاسة المصرية)

توافق الرئيسان المصري عبدالفتاح السياسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون «على دعم المسار السياسي القائم (في ليبيا) وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود في موعده المقرر في نهاية الشهر القادم»، مشددان على «ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة التي تساهم في تأجيج الأزمة».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، بعد ظهر اليوم الإثنين، أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبدالفتاح السياسي، وفق ما أعلنته الرئاسة المصرية.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية إن الاتصال الهاتفي بين السيسي وماكرون تناول «مناقشة الاستعدادات الجارية لاستضافة باريس للمؤتمر الدولي حول ليبيا خلال الشهر الجاري».

وأضاف المصدر أن الرئيس الفرنسي عن حرصه على التشاور وتبادل الرؤى مع السيسي بشأن القضية الليبية، في ضوء التقدير للجهود الشخصية للرئيس المصري تجاه تسوية الأزمة الليبية، والتي عززت المسار السياسي لحل القضية، وهو الأمر الذي رسخ دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي مؤكداً حرص فرنسا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الملف المهم.

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وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استعرض مع ماكرون الموقف المصري الثابت من القضية الليبية، والجهود القائمة لمصر في دفع كافة مسارات تسوية القضية عسكرياً وسياسياً واقتصادياً في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.

وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس يوم السبت المقبل 12 نوفمبر قمة حول ليبيا بحضور الدول المشاركة في عملية برلين ودول جوار ليبيا، بهدف المصادقة على خطة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا وتوفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، بحسب ما أكده وزير الخارجية الفرنسي خلال كلمته في المؤتمر الوزاري الدولي لدعم استقرار ليبيا في طرابلس قبل أيام.

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