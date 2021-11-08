ضبط 100 كيلو حشيش في أجدابيا قبل الوصول إلى طبرق (صور)

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الإثنين 08 نوفمبر 2021, 04:01 مساء
جانب من كميات الحشيش المضبوطة مع المتهمين في أجدابيا، 8 نوفمبر 2021. (بوابة الوسط)

أعلن فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أجدابيا، اليوم الإثنين، ضبط 100 كيلو من مخدر الحشيش أثناء محاولة المتهمين العبور بتلك الكمية من مدينة أجدابيا باتجاه طبرق.

وقال رئيس وحدة التحقيق بالفرع مساعد ضابط أول عبد الفتاح اكنيبيص لـ«بوابة الوسط» إن معلومات وردت من المصادر الخاصة عن عملية تهريب كمية من مخدر الحشيش من المنطقة الغربية تحديدًا من مدينة العجيلات باتجاه مدينة طبرق.

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وأضاف كنيبيص، أنه فور تلقي المعلومات والتأكد من صحتها جرى تكليف قوة من التحريات بإعداد كمين محكم من أجل الإمساك بالمتهمين، وتمكنت القوة من ضبط متهمين اثنين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش قبل محاولة عبور المدينة.

وأوضح أن الكمية تقدر بنحو 100 كيلوغرام من مخدر الحشيش مقسمة بين سيارتين من نوع كيا، رصاصية اللون، وذلك بقيادة شخصين يحملان الجنسية الليبية، مؤكدًا أنه من خلال التحقيقات اعترف المتهمان بما نسب إليهما، وجرت إحالتهما ومعهما المضبوطات إلى النيابة العامة.

جانب من كميات الحشيش المضبوطة مع المتهمين في أجدابيا، 8 نوفمبر 2021. (بوابة الوسط)
سيارة مضبوطة مع المتهمين في أجدابيا، 8 نوفمبر 2021. (بوابة الوسط)
جانب من كميات الحشيش المضبوطة مع المتهمين في أجدابيا، 8 نوفمبر 2021. (بوابة الوسط)
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