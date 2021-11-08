مجلس النواب: يجب تجريم نقل النفايات النووية إلى الدول النامية

وفد مجلس النواب خلال مشاركته في الاجتماع البرلماني الدولي حول المناخ. (صفحة الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق)

أكد وفد مجلس النواب المشارك في جلسة الاجتماع البرلماني الدولي حول المناخ ضرورة تفعيل القانون الدولي إزاء تجريم نقل النفايات النووية للدول النامية وتلك التي تشهد صراعات مسلحة.

وقال المجلس إنه شارك بوفد في الاجتماع الذي عُقد لمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ المنعقد في مدينة غلاسكو الإسكتنلدية، حسبما ذكر الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق، اليوم الإثنين.

ونظم الاجتماع البرلماني الاتحاد البرلماني الدولي بالشراكة مع المجموعة البريطانية للاتحاد البرلماني الدولي، فيما ضم الوفد الليبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية، رمضان شمبش، ورئيس ديوان المجلس عبدالله المصري الفضيل، وذلك بمشاركة نحو 200 برلماني من دول العالم.

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وركز الاجتماع على وضع خطط طموحة للوفاء بجميع التزامات أهداف اتفاق باريس؛ بينما قدَّم الوفد الليبي ورقة حول دور البرلمانات في جمع التمويل المتعلق بالمناخ وإمكانية الوصول إلى الدول الضعيفة لتمويل الدعم خاصة بعد جائحة كورونا.

دفن النفايات النووية في الدول النووية مسألة يجب تجريمها

وجاء في الورقة أنه من الضروري اتخاذ موقف موحَّد حيال «تجريم نقل النفايات النووية ودفنها في الدول النامية والضعيفة والبلدان التي تشهد صراعات مسلحة، وتعمد الدول الصناعية التخلص منها بطرق غير مشروعة من خلال العمل على تصديرها إلى دول العالم الثالث ما يمثل جريمة دولية».

واقترحت الورقة تفعيل أحكام القانون الدولي خاصة فيما يتعلق بنقل النفايات النووية للدول النامية ووضع الإجراءات الوقائية من قبل الدول لحماية بيئتها ومواطنيها، وتحميل الدول الصناعية ومسؤوليها تبعية نقل النفايات النووية بالإضافة إلى تفعيل دور المنظمات الإقليمية لمواجهة جرائم نقلها.

وأشارت إلى إدراك البرلمانيين أن القضايا البيئية لها آثار على جميع السياسات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية ويجب أن تكون العدالة المناخية بين الأجيال محورية لتحقيق الأهداف والطموحات الوطنية، كما يعد تغير المناخ خطرا جسيما للأمن البشري ويمكن أن يشكل العمل من أجل المناخ عاملا أساسيا لتأمين الاستقرار.

كما دعت إلى استحداث آلية لحساب الانبعاثات بشكل عادل وتقييم التخفيضات العالمية، مؤكدة أنه من الضروري أن يوفر التمويل المستدام مجالا متكافئا للبلدان الضعيفة.

وفد مجلس النواب خلال مشاركته في الاجتماع البرلماني الدولي حول المناخ. (صفحة الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق)