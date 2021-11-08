تسليم إيصالات الإيرادات المحلية لكل من البيضاء والزاوية

موظف بوزارة الحكم المحلي يختم إيصالات الإيرادات المحلية قبل تسليمها إلى البلديات، 8 نوفمبر 2021 (الوزارة)

أعلنت وزارة الحكم المحلي، اليوم الإثنين، تسليم إيصالات الإيرادات المحلية لبلديتي البيضاء والزاوية، في إطار سعيها لجباية الإيرادات في نطاق البلديات.

وقالت الوزارة إن إدارة الإيرادات المحلية بها مستمرة في العمل على تسليم هذه الإيصالات في خطتها التي تشمل جميع البلديات في ليبيا «حتى تتمكن البلديات من جباية الإيرادات ذات الطابع المحلي الواقعة في نطاقها».

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والأحد الماضي بدأت الوزارة تسليم إيصالات الإيرادات المحلية للبلديات، وكان منها طرابلس المركز وبطبرق.

وألزمت لائحة نظام الإيرادات المحلية الصادرة عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في 24 أغسطس الماضي البلديات بوضع ميزانياتها السنوية على أساس الإيرادات المحلية الفعلية، بشفافية ومشاركة مجتمعية، ونشرها إعلاميًا وفق ميزانية المواطن.

ونظمت اللائحة آلية تحصيل الرسوم ذات الطابع المحلي، وكيفية التعامل مع الإيرادات، وحددت أوجه إنفاق الإيرادات المحلية بنسبة 10% للحوافز، و20% للباب الثاني (المصروفات التشغيلية)، و65% للباب الثالث (الأعمال الجديدة)، و5% للباب الخامس (الاحتياطي الخاص)، حسب القرار رقم «330» لسنة 2021.