سفير مالطا يبحث إجراءات فتح قنصلية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 نوفمبر 2021, 02:44 مساء
لقاء سفير مالطا ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، 8 نوفمير 2021، (صفحة البلدية على فيسبوك)

بحث سفير مالطا لدى ليبيا، تشارلز صليبا، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري، إجراءات فتح القُنصلية المالطية في المدينة، وتهيئة الظروف لعودة الشركات المالطية للعمل في بنغازي.

جاء ذلك خلال لقاء اليوم الإثنين، حيث تناول الطرفان سُبل تسهيل إجراءات منح تأشيرات مالطا للمواطنين، إضافة إلى التنسيق مع غرفة التجارة والزراعة والصناعة بنغازي لإمكانية ترتيب لقاء لعدد من رجال الأعمال المالطيين مع نظرائهم في المدينة، والتعاون في المجالات الصحية والتعليمية والثقافية وإعادة الإعمار، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكّد صليبا حرصه على تحقيق بداية فعلية في المواضيع ذات الاهتمام المُشترك، التي تم النقاش بشأنها، وحرص مالطا على التعاون مع ليبيا في مُختلف المجالات.

في حين، أشار بوجواري إلى أنه سيتم تقديم التسهيلات اللازمة حيال فتح القنصلية المالطية في بنغازي؛ بما يخدم المصلحة العامة.

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