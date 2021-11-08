«مكافحة الأمراض»: 795 إصابة جديدة بـ«كورونا» و11 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 نوفمبر 2021, 12:29 مساء
حملة تطعيم ضد «كورونا» في سوق الجمعة، 27 أكتوبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

سجّلت ليبيا 795 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، حسب إحصائية المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 1588 مصابًا، في حين تُوفي 11 آخرون، حسب الإحصائية المنشورة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وبلغت نسبة الإصابات الجديدة 14% من إجمالي 5623 عينة جرى تحليلها، حيث ظهرت سلبية 4828 منها.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 361 ألفًا و709 حالات، منها 48 ألفًا و183 نشطة، و308 آلاف و208 متعافين، و5218 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

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