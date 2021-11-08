«الأرصاد»: البحر قليل الاضطراب على ساحل مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 نوفمبر 2021, 12:04 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر قليل الاضطراب على ساحل مصراتة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج سيصل إلى 1.75 على ساحل المدينة.

الساحل من رأس جدير إلى سرت
- السماء مغطاة بالسحب، تتكاثر من حين إلى آخر، مع سقوط أمطار متفرقة على الساحل من رأس أجدير إلى الخمس، والأمطار جيدة غدًا على ساحل زوارة.
- الرياح شمالية غربية إلى شمالية على الساحل من رأس أجدير إلى الخمس، تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية، وتكون شمالية شرقية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر، ويصل إلى 1.75 متر غدًا على ساحل مصراتة.
- البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب غدًا على ساحل مصراتة.
- درجة الحرارة تتراوح بين 21 و23 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.
- الرياح جنوبية شرقية بوجه عام، وتكون شرقية مساء اليوم على معظم الساحل، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين ربع متر ومتر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة 24 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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