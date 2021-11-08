ضبط متهم بسرقة 700 ألف دولار و427 ألف دينار في بنغازي

متهم بسرقة منزل في بنغازي، 7 نوفمبر 2021، (أمن بنغازي)

ضبط قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي المتهم بسرقة منزل في حي شبنة، حيث سطا على 700 ألف دولار، و400 ألف دينار، إضافة إلى مصوغات ذهبية بـ27 ألف دينار.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي القسم معلومات عن سرقة المنزل المملوك لرئيس اللجنة الاجتماعية للجالية السودانية، وهو داخل اختصاص مركز شرطة العروبة، وقُيدت القضية ضد مجهول، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد.

وتولى القسم التحقيق في الواقعة، حيث دارت الشبهات حول شخص، من مواليد العام 1984، ظهر في فيديو التقطته إحدى كاميرات المراقبة في الشارع لحظة خروجه من المنزل، ثم استقل إحدى السيارات.

وكلف أعضاء التحري بالقبض عليه، وبالفعل أوقعوا به في كمين محكم بمنطقة الصابري، وبتفتيش سيارته احترازيًا عُثر على ورقة بها تبغ مخلوط يشتبه بأنه مخدر الحشيش، إضافة إلى أداة لتعاطي المخدرات وسلاح أبيض.

وبإحضاره إلى القسم، والتعميم على جميع المراكز والوحدات، اتضح أنه مطلوب في جرائم بدائرتي مركزي شرطة بنينا والعروبة، وعند الاستدلال معه أنكر ما نُسب إليه رغم مواجهته بالأدلة والشهود.