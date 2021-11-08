إضراب أطباء قسم الأطفال في مركز سبها الطبي بعد الاعتداء على أحدهم

مركز سبها الطبي، (أرشيفية: الإنترنت)

دخل الأطباء في قسم الأطفال بمركز سبها الطبي في إضراب عن العمل بعد واقعة الاعتداء على أحدهم.

وتعرض المشرف المناوب على القسم، صباح أمس الأحد، للضرب من قبل مواطن، قام أيضا بالتعدي اللفظي على الأطباء وأفراد التمريض بالقسم، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال المركز أن هذا ليس الحادث الأول من نوعه، وأن الأطباء مستمرون في إضرابهم لحين توفير قوة أمنية لحمايتهم.

وأكد تصاعد الاعتداءات الجسدية على الكوادر الطبية والطبية المساعد بشكل «مقلق»، إضافة إلى تعرضهم إلى «الشتم» بألفاظ نابية من قبل البعض، وهي «مشاهد متكررة وسط غياب الأمن».