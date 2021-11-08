إزالة توصيلات عشوائية على خطوط النهر الصناعي في بني وليد

حملة إزالة توصيلات عشوائية على خطوط النهر الصناعي في بني وليد

ضبطت قوة أمنية عددًا من التوصيلات العشوائية على خطوط نقل المياه بجهاز النهر الصناعي داخل مدينة بني وليد، وكذلك ضبطت عدد من المخالفين وإحالتهم لجهات الاختصاص.

جاء ذلك استمرارًا للحملة الأمنية لمنع وضبط المخالفات والتوصيلات العشوائية من أنابيب نقل المياه بجهاز النهر الصناعي من مدينة بني وليد وصولاً إلى مدن القريات ومزدة والشويرف، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضافت الوزارة: «بناء على تعليمات النائب العام قامت القوة بحملة داخل مدينة بني وليد لإزالة الاعتداءات والتخريب والوصلات غير الشرعية من مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي».

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يشارك في الحملة فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس، رفقة دوريات جهاز الشرطة الزراعية وأعضاء من جهاز النهر الصناعي.

وتقول الوزارة إن الحملة مستمرة لضبط كل المخالفات والتوصيلات العشوائية التي تسببت في ضعف تدفق المياه للعاصمة طرابلس وباقي المدن بناءً على تعليمات النائب العام.