ديوان المحاسبة يشرح لحراك الشباب في بني وليد أوجه الصرف

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 نوفمبر 2021, 01:20 صباحا
ديوان المحاسبة يعقد جلسة حوارية مع شباب بني وليد (صفحة الديوان على فيسبوك)

أعلن ديوان المحاسبة، الأحد، تشكيل لجنة للتواصل مع حراك الشباب والمنظمات ذات العلاقة لتكون مهمتها تكريس الشفافية، وبيان أوجه التخصيص والإنفاق لكافة أوجه الصرف ذات العلاقة ببلدية بني وليد.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية في مسرح كلية الآداب بجامعة بني وليد بعنوان (صلة ومشاركة) بحضور رئيس ديوان المحاسبة، وعميد بلدية بني وليد، وعميد جامعة بني وليد، بالإضافة إلى لفيف من الأكاديميين وأعضاء منظمات المجتمع المدني والمهتمين بحماية المال العام.

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وتضمنت الجلسة الحوارية التعريف بديوان المحاسبة ونظام عمله المؤسساتي وخطته الاستراتيجية والتشغيلية التي يسعى من خلالها لتحقيق الأهداف المناطة به بكل فاعلية واقتدار.

وخصص الجانب الأكبر من الجلسة لحلقة نقاش مفتوحة مع رئيس الديوان. كما خلص النقاش إلى الموافقة على مقترح تقدم به أحد الأكاديميين بجامعة بني وليد لتنظيم ورشة علمية حول الحوكمة وأهميتها في الحد من الفساد وحماية المال العام.

كما جرى الاتفاق على استمرار ديوان المحاسبة في القيام بالدور المنوط به، خاصة المتعلق بالتحقق من موضوعية توزيع المشروعات، ضمانا للعدالة الاجتماعية بين كافة بلديات ليبيا.

واتفق المجتمعون على قيام وفد من حراك الشباب والمنظمات ذات العلاقة بزيارة ديوان المحاسبة الأسبوع المقبل، ضمن سياسة الباب المفتوح التي ينتهجها ديوان المحاسبة.

وعقد رئيس الديوان زيارة تفقدية إلى مستشفى بني وليد العام، حيث جرى خلالها مناقشة الصعوبات والمشاكل التي تواجه سير تنفيذ العمل ودور الديوان في حلحلة هذه المشاكل.

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