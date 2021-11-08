«الصحة» تبحث دعم الخدمات الطبية لمستشفى معيتيقة العسكري

صبراتة - بوابة الوسط | الإثنين 08 نوفمبر 2021, 12:13 صباحا
وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنيّة والديوان سمير كوكو يجتمع مع مدير مستشفى معيتيقة العسكري (صفحة الوزارة على فيسبوك)

بحث وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة للشؤون الفنيّة والديوان سمير كوكو، مع مدير مستشفى معيتيقة العسكري، دعم الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى.

وناقش الاجتماع، وفق بيان نشرته وزارة الصحة على «فيسبوك»، الاحتياجات الطبية اللازمة لدعم قسم القسطرة القلبية، وقسم الجراحة، من خلال إمداد المستشفى بأجهزة مناظير جراحية، إلى جانب تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة.

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يشار إلى أن الاجتماع عقد بحضور رئيس قسم المستشفيات بوزارة الصحة عزّام القمودي، ومديري مكاتب الموارد البشرية، والتخطيط الطبي، والشؤون الطبيه بالمستشفى.

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