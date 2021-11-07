انطلاق دورة تدريبية لتأهيل القضاة الجدد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 نوفمبر 2021, 11:41 مساء
جانب من الدورة التدريبية لتأهيل القضاة الجدد (المكتب الإعلامي بالمعهد العالي للقضاء)

انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات الدورة التدريبية لتأهيل القضاة الجدد بالمحاكم الابتدائية بدوائر اختصاص جميع فروع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية (طرابلس- البيضاء - غريان - سبها - بنغازي - مصراتة - الزاوية - الخمس - طبرق).

وتستمر الدورة، التي تأتي بالتنسيق بين المعهد العالي للقضاء وإدارة التفتيش على الهيئات القضائية، ثلاثة أيام متتالية، وتركز على ثلاثة محاور: إدارة الجلسات، قواعد السلوك القضائي، تسبيب الأحكام القضائية، وذلك وفق بيان نشره المكتب الإعلامي بالمعهد العالي للقضاء على «فيسبوك».

- انطلاق الدورة التدريبية لتأهيل القضاة الجدد بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية
- انطلاق الدورة التدريبية للقضاة الجدد الملحقين بالمحاكم الابتدائية في طرابلس

وشارك في اليوم الأول من الدورة التدريبية رؤساء الفروع عبر الفيديو كونفرانس؛ حيث ألقوا كلمات أكدوا فيها أهمية الفعالية ونتائجها الإيجابية في الرفع من قدرات القضاة.

وأكد مدير عام المعهد الدكتور فرج سليم، خلال كلمة في الجلسة الافتتاحية، استعداد المعهد وبالتعاون مع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية على الاستمرار في تقديم برامج التدريب والتأهيل القضائي المتنوعة لأعضاء المنظومة القضائية، بهدف التعزيز والرفع من مستوى قدراتهم العلمية والعملية.

جانب من الدورة التدريبية لتأهيل القضاة الجدد (المكتب الإعلامي بالمعهد العالي للقضاء)
جانب من الدورة التدريبية لتأهيل القضاة الجدد (المكتب الإعلامي بالمعهد العالي للقضاء)
جانب من الدورة التدريبية لتأهيل القضاة الجدد (المكتب الإعلامي بالمعهد العالي للقضاء)
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