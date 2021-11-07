«هآرتس» تتحدث عن «زيارة سرية» لصدام حفتر إلى تل أبيب

صدام حفتر (أرشيفية: الإنترنت)

قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن «صدام حفتر زار إسرائيل سرًا» الأسبوع الماضي، وناقش مع مسؤولين إسرائيليين مسألة الانتخابات المرتقبة، مشيرة إلى أن نجل المشير خليفة حفتر وصل مطار بن غوريون قادمًا من دبي؛ حيث مكث هناك حوالي 90 دقيقة، قبل أن تقلع طائرته عائدة إلى ليبيا.

وزعمت «هآرتس» أن حفتر ونجله يسعيان إلى الحصول على «مساعدة عسكرية ودبلوماسية من إسرائيل»، مقابل «وعد بأنهما إذا فازا في الانتخابات الرئاسية المرتقبة، فسيبدآن علاقات دبلوماسية مع تل أبيب».

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وأشار تقرير الصحيفة إلى أنه «من غير الواضح مَنْ التقى صدام حفتر خلال إقامته القصيرة في مطار بن غوريون»، ولفت إلى أن «سبب الزيارة يرتبط بالانتخابات الليبية الشهر المقبل»، وأن «حفتر أجرى اتصالات سرية مع إسرائيل».

وقالت الصحيفة: «لطالما اهتمت إسرائيل بليبيا بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي في البحر المتوسط وقربها من الحدود المصرية وأيضًا بسبب الجالية الكبيرة لليهود الليبيين في إسرائيل وتأثيرهم على اليهود الليبيين الذين هاجروا إلى إيطاليا»، مضيفة أن «الموساد أجرى اتصالات مع الحكومتين الليبيتين (الشرق والغرب) خلال السنوات الماضية»، وذلك عندما أفيد بـ«انتقال أسلحة قادمة من ليبيا عبر سيناء إلى قطاع غزة».