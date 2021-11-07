«زلاف ليبيا» تبحث استعدادات وضع حقل «إيراون» على الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 نوفمبر 2021, 08:26 مساء
جانب من الاجتماع الفني للمؤسسة الوطنية للنفط مع شركة زلاف لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

بحثت شركة «زلاف ليبيا» للتنقيب عن النفط والغاز، اليوم الأحد، الاستعدادات لوضع حقل إيراون على الإنتاج، وتدشينه باستخدام معدات الإنتاج المبكر، بالإضافة إلى عرض خططها فيما يخص تطوير بقية الحقول الأخرى والتي تشمل (حقل الشادار، حقل العطشان 151 والقطعة م ن 210).

جاء ذلك خلال الاجتماع الفني للمؤسسة الوطنية للنفط مع شركة زلاف لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، وذلك في إطار متابعة المؤسسة للشركات المشغلة وحرصها على استمرار تطوير الحقول الحالية وتهيئة الحقول الجديدة لوضعها على الإنتاج.

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واستعرض الاجتماع نشاط الشركة في مجال الصحة والسلامة والبيئة والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها للوقاية من جائحة كورونا «كوفيد- 19» في الحقول والمواقع النفطية التابعة لها، واتباع معايير السلامة التي تعتبرها المؤسسة من أولوياتها، وفق بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك».

كما استعرض الاجتماع الاحتياطي العام للشركة من النفط والغاز ومعدلات الإنتاج المتوقعة من النفط والغاز الحر والمصاحب للسنوات العشر المقبلة، ونشاطات الحفر التطويري والدراسات المكمنية والمعملية وصيانة وإصلاح الآبار ومستهدفات وبرامج الشركة للعام 2022.

وخُصِّص الجانب الأخير من الاجتماع لاستعراض الميزانية التشغيلية المقترحة والمصروفات الفعلية في 2021 للأبواب؛ الأول والثاني والثالث بشقيها العادي والتنموي والمصروفات الفعلية للمشاريع الممولة بالميزانية الاستثنائية.

حضر الاجتماع مدير إدارة تطوير الاحتياطي بالمؤسسة الوطنية للنفط ومدير إدارة الصيانة والمشاريع بالمؤسسة الوطنية للنفط ومدير إدارة الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط ومنسق إدارة الميزانيات والتقارير بالمؤسسة الوطنية للنفط وبعض المختصين من الإدارات الفنية والمالية بالمؤسسة.

ومن جانب شركة زلاف، حضر رئيس لجنة الإدارة المكلّف وأعضاء لجنة ومديري الإدارات المختصة بالشركة وعبر الدوائر المغلقة ممثلون عن إدارة التفتيش والقياس بالمؤسسة وممثلو شركات الجوف والحفر الوطنية ومعهد النفط الليبي وشركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية والشركة الوطنية للإنشاءات النفطية.

جانب من الاجتماع الفني للمؤسسة الوطنية للنفط مع شركة زلاف لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
جانب من الاجتماع الفني للمؤسسة الوطنية للنفط مع شركة زلاف لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
جانب من الاجتماع الفني للمؤسسة الوطنية للنفط مع شركة زلاف لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
جانب من الاجتماع الفني للمؤسسة الوطنية للنفط مع شركة زلاف لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
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