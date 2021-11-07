وصول 23 ألف طن بنزين إلى ميناء مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 نوفمبر 2021, 08:03 مساء
الناقلة «أنوار النصر» المتواجدة على رصيف ميناء طرابلس البحري (صفحة الشركة العالمية للملاحة)

وصلت إلى ميناء مصراتة البحري شحنة بنزين تُقدَّر بنحو 23 ألف طن على متن الناقلة «أنوار النصر»، بحسب صفحة الشركة العالمية للملاحة على «فيسبوك».

وأفادت الشركة «بوصول الناقلة الوطنية أنوار النصر محملة بشحنة من البنزين قوامها 23000 طن إلى ميناء مصراتة البحري بتاريخ 6/11/2021، قادمة من مالطا».

ونشرت الشركة صورًا للناقلة لدى وصولها، حيث ستُجرى عمليات التفريغ وتوزيعها.

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والثلاثاء الماضي، وصل إلى ميناء طرابلس البحري شحنة بنزين تُقدَّر بنحو 25 ألف طن على متن الناقلة «أنوار ليبيا»، بحسب إدارة ميناء طرابلس البحري.

وفي 18 أكتوبر، فرغت ناقلة النفط «أنوار الخليج»، حمولة مقدَّرة بنحو 31 مليون لتر من وقود البنزين بميناء طرابلس البحري.

الناقلة «أنوار النصر» المتواجدة على رصيف ميناء طرابلس البحري (صفحة الشركة العالمية للملاحة)
الناقلة «أنوار النصر» المتواجدة على رصيف ميناء طرابلس البحري (صفحة الشركة العالمية للملاحة)
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