القنصل التونسي في طرابلس يعلن تفاصيل جديدة بشأن حادث حقل البوري

عملية فك وجر الخزان «سلوق» الخارج من الخدمة في حقل البوري البحري، 5 نوفمبر 2021. (شركة مليتة)

أعلنت السلطات التونسية، تفاصيل جديدة في حادث حقل البوري النفطي الذي ذهب ضحيته 4 تونسيين؛ حيث من المقرر نقل جثامينهم إلى صبراتة اليوم الأحد.

وقال القنصل العام التونسي بطرابلس توفيق القاسمي، في تصريح للتلفزيون الحكومي، مساء السبت، إن حصيلة ضحايا الحادث شملت رسميًا 4 أشخاص بينهم شخص لا يزال مفقودًا ولم يتم انتشال جثته بعد. وأضاف أن من بين الضحايا صاحب الشركة المكلَّف بإنجاز الأشغال بالحقل النفطي والتي كان من المقرر إنهاء أشغالها يوم الجمعة يوم الحادث الأليم.

ولفت الدبلوماسي التونسي إلى نقل جثث الضحايا صباح الأحد إلى مدينة صبراتة للتشريح ومن ثم يجري نقلهم إلى تونس بعد انتهاء عملية التشريح الطبي، مشيرًا إلى أن النيابة العامة في ليبيا انتقلت إلى مكان الحادث للتحقيق، وأن مصالح القنصلية العامة التونسية في طرابلس تتابع مع الجهات الليبية ملابسات الحادث.

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وفي وقت سابق، أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز، أن حصيلة المتوفين جراء حادث سقوط الجسر الرابط بين خزان سلوق ونقط الربط في حقل البوري البحري بلغت ثلاثة أشخاص، إضافة إلى شخص واحد مفقود في عمق البحر، وآخر مصاب نُقِل لتلقي الرعاية الصحية في طرابلس.

وقالت الشركة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن إدارتها تعمل بجهد مضاعف على تسهيل كل الإمكانات للسير في استكمال التحقيقات مع الجهات المعنية وذات العلاقة، لافتة إلى تفعيلها غرفة طوارئ بعد لحظات من وقوع الحادث.

وأشارت إلى أن خزان سلوق تم تخريده منذ العام 2017، وصدر قرار بيعه عبر مناقصة علنية، رست بعد إجراء عمليات التقييم الفني على المقاول (الدعم السريع للخدمات النفطية)، الذي قام بعد ذلك بعمليات الفك والتجهيز للجر بعد حصوله على الموافقات المطلوبة من الجهات ذات الاختصاص، ما يعني أن الخزان خارج نطاق شركة مليتة للنفط والغاز منذ أشهر.