تسجيل 3 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا في الواحات خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 نوفمبر 2021, 06:30 مساء
أخصائيا تحاليل خلال عملهما على عينات خاصة بفيروس «كورونا»، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا بالواحات، اليوم الأحد، تسجيل 3 حالات وفاة جرّاء الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة خلال الأسبوع الماضي ومطلع هذا الأسبوع، موضحة في بيانها رقم (171) أن حالات الوفاة الثلاثة من بينها حالتا وفاة لرجل وامرأة في جالو ورجل واحد في أوجلة.

وأضافت اللجنة أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج بمركز العزل الصحي بالواحات، 9 حالات من بينها 4 نساء و5 رجال، خرج منهم اليوم رجل بعد تعافيه، ودخلت حالة جديدة إلى المركز لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

- ليبيا تسجل 648 إصابة بفيروس «كورونا» خلال 24 ساعة

وجدَّدت اللجنة مناشدتها لأهالي الواحات بضرورة التعامل مع المرض بجدية وحرص، محذرة من التأخر عن الذهاب إلى الطبيب المختص للفحص وطلب الاستشارة عند الاشتباه في الإصابة، معتبرة التقاعس عن ذلك «فعل غير إنساني». داعية كل من يشعر بظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه أو حتى يشتبه بها إلى ضرورة الإسراع في طلب النصيحة الطبية.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 648 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» أمس السبت، منها 172 حالة حرجة، كما سجل 1917 حالة شفاء و21 وفاة، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة بفيروس «كورونا» منذ ظهور الوباء في البلاد، إلى 360 ألفًا و914 حالة، منها 48 ألفًا و987 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 306 آلاف و720 حالة، وسُجَّلت 5207 حالات وفاة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إلغاء معسكر المنتخب الليبي الخارجي قبل ساعات من انطلاق الاستعداد لمواجهتي ...
رياضة محلية
السايح: بدء توزيع أكثر من 2.8 مليون بطاقة انتخاب عبر 1906 مراكز غدا
ليبيا
السني لـ«بوابة الوسط»: وزارة الرياضة تكيل بمكالين وتفتقد العدالة بين المدن ...
رياضة محلية
لماذا يرفض جورج كلوني نشر صور طفليه؟
ثقافة وفن
مصدر أمني: الهجوم على منزل رئيس الوزراء العراقي جرى بثلاث طائرات مسيرة أسقطت ...
عربى
مجلس الوزراء يرد على قرار «الرئاسي» إيقاف المنقوش
ليبيا
5 تحديات كبرى تواجه تشافي في معركته نحو إعادة مجد «برشلونة»
رياضة عالمية
هروب عدد من ركاب طائرة بعد هبوط اضطراري في مطار إسباني
دولى
حيثيات تأجيل النظر في الدعوة القضائية المرفوعة بأميركا ضد المشير حفتر
ليبيا
جريدة «الوسط»: انطلاق السباق نحو «الصندوق».. وقانون الانتخاب رهين الخلاف
ليبيا
المشري يؤكد اتخاذ كافة الإجراءات للطعن في قوانين الانتخابات أمام الدائرة ...
ليبيا
«فورد» تستعد لإطلاق منافس لسيارات F150 الجبارة (فيديو)
سيارات
مواطنون ينتقدون قرار تحديد أسعار السلع الأساسية ويعرضون مقترحات لتحقيق توازن
ليبيا
مصادر لـ«بوابة الوسط»: الدبيبة يكلف أبوجناح مهام رئيس الحكومة استعدادا للترشح ...
ليبيا
صقر بـ450 ألف دولار في طبرق
ليبيا
«بوابة الوسط» ترافق زيارة فوج سياحي أوروبي إلى الجنوب الليبي
ليبيا
مدينة «نيوم» السعودية لا تستبعد السماح بالمشروبات الكحولية في تحدٍ لتقاليد ...
اقتصاد
العكاري: عرض النقود حاليا في حدود 117 مليار دينار.. وعدم استثمارها يضر الاقتصاد ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ابتعد عن شاشة الكمبيوتر لهذه المسافة