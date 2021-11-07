تسجيل 3 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا في الواحات خلال أسبوع

أخصائيا تحاليل خلال عملهما على عينات خاصة بفيروس «كورونا»، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا بالواحات، اليوم الأحد، تسجيل 3 حالات وفاة جرّاء الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة خلال الأسبوع الماضي ومطلع هذا الأسبوع، موضحة في بيانها رقم (171) أن حالات الوفاة الثلاثة من بينها حالتا وفاة لرجل وامرأة في جالو ورجل واحد في أوجلة.

وأضافت اللجنة أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج بمركز العزل الصحي بالواحات، 9 حالات من بينها 4 نساء و5 رجال، خرج منهم اليوم رجل بعد تعافيه، ودخلت حالة جديدة إلى المركز لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

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وجدَّدت اللجنة مناشدتها لأهالي الواحات بضرورة التعامل مع المرض بجدية وحرص، محذرة من التأخر عن الذهاب إلى الطبيب المختص للفحص وطلب الاستشارة عند الاشتباه في الإصابة، معتبرة التقاعس عن ذلك «فعل غير إنساني». داعية كل من يشعر بظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه أو حتى يشتبه بها إلى ضرورة الإسراع في طلب النصيحة الطبية.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 648 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» أمس السبت، منها 172 حالة حرجة، كما سجل 1917 حالة شفاء و21 وفاة، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة بفيروس «كورونا» منذ ظهور الوباء في البلاد، إلى 360 ألفًا و914 حالة، منها 48 ألفًا و987 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 306 آلاف و720 حالة، وسُجَّلت 5207 حالات وفاة.