العقوري يدعو أوكرانيا إلى إعادة فتح سفارتها وقنصليتها في طرابلس وبنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 نوفمبر 2021, 05:51 مساء
رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري ونظيره الأوكراني خلال لقائهما في كييف، الأحد 7 نوفمبر 2021. (مجلس النواب)

دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، أوكرانيا إلى ضرورة إعادة فتح سفارتها في العاصمة طرابلس وقنصليتها في مدينة بنغازي، مجددًا المطالبة بمتابعة أعمال الصيانة الخاصة بالطائرة (انتونوف AN100 – 124) المتواجدة في أوكرانيا منذ العام 2010 لضمان عودتها وفق التاريخ المحدد لذلك، وفق الموقع الإليكتروني لمجلس النواب.

جاءت دعوة العقوري خلال اجتماعه، اليوم الأحد، في كييف مع رئيس لجنة السياسة الخارجية والتعاون في البرلمان الأوكراني، ميروجكو أولكسندر، بحضور القائم بالأعمال في سفارة ليبيا لدى أوكرانيا عادل بن عيسى، بمقر البرلمان الأوكراني في العاصمة كييف.

وقال مجلس النواب إن العقوري بحث مع نظيره الأوكراني التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا، في إطار تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة وبحث فرص التعاون المشترك.

وأكد العقوري لنظيره الأوكراني خلال الاجتماع، أن مجلس النواب قام بالاستحقاقات المناطة به في اعتماد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما شدَّد كذلك «على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مشيدًا بالتضحيات التي بذلها الشعب الليبي والقوات المسلحة من أجل القضاء على الإرهاب وطرد الإرهابيين خارج البلاد».

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وأضاف المصدر أن اجتماع العقوري ونظيره الأوكراني تناول تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات وأبرزها تسهيل إجراءات السفر للمواطنين بين البلدين ورفع الحظر على سفر الأطباء والأطقم الطبية الأوكرانية إلى ليبيا، بالإضافة إلى التعاون في المجال العلمي.

كما بحث الجانبان عددًا من مذكرات التفاهم منها الخاصة بشأن التعاون بين أكاديمية «هينادي» للدراسات الدبلوماسية وكذلك مذكرة التفاهم الخاصة بإلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والموقعة بالأحرف الأولى في العام 2010، وكذلك استئناف عمل اللجنة الليبية – الأوكرانية المشتركة العليا المتوقفة منذ العام 2010.

بدوره، أكد رئيس لجنة السياسة الخارجية بالبرلمان الأوكراني، ميروجكو أولكسندر حرص بلاده على التعاون مع ليبيا القائم على المصالح المشتركة، واهتمام بلاده بتعزيز التبادل الاقتصادي مع ليبيا بالنظر للفرص الكبيرة الموجودة في السوق الليبية.

واتفق العقوري وأولكسندر في ختام الاجتماع على مواصلة التنسيق وتشكيل لجنة للصداقة البرلمانية الليبية - الأوكرانية من أجل متابعة الموضوعات المشتركة بين البلدين، وفق مجلس النواب.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري ونظيره الأوكراني خلال لقائهما في كييف، الأحد 7 نوفمبر 2021. (مجلس النواب)
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