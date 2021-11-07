مركز مكافحة الأمراض يوجه بتطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 17 عاما بلقاح «سينوفارم»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 نوفمبر 2021, 04:44 مساء
أثناء سحب عينة من طالب للكشف عن فيروس كورونا المستجد في طبرق, 9 مارس 2021. (اللجنة الاستشارية الطبية بالمدينة)

وجَّه مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، المديرين التنفيذيين لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا بالبلديات، بتطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 17 سنة بطعم «سينوفارم» الصيني بجرعتين الفاصل بينهما من 6 إلى 12 أسبوعًا، وفق خطابه بالخصوص رقم (3275) الصادر اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، أكد مركز مكافحة الأمراض أن عدد الملقحين ضد فيروس «كورونا» بلغ أكثر من مليوني شخص بين جرعة أولى وثانية، واصفًا الوضع الوبائي بـ«المستقر» رغم ملاحظته التراجع في مستوى الإقبال على مراكز التطعيمات، بسبب انخفاض نسبة الوفيات والإصابات هذه الفترة.

- «كوفيد فاكس»: تطعيم 70% من الليبيين بلقاح «كورونا» بحلول مارس 2023

وكشف موقع «كوفيد فاكس» الدولي، أن عدد الليبيين المطعمين حتى الآن بجرعتين، تخطى 473 ألف شخص، وهو المستوى الذي يعد ضعيفًا على ضوء التحذيرات من مخاطر قدوم «موجة رابعة»، من الجائحة، مضيفًا أنه إذا استمرت عمليات التلقيح على هذا النحو، يمكن أن يكون لدى ليبيا 70% من المطعمين بجرعتين بحلول 21 مارس 2023.

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