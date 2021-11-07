بقيمة 5 آلاف دولار.. القيب يخاطب «المركزي» لإصدار بطاقة مصرفية بالنقد الأجنبي لأعضاء هيئة التدريس

وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عمران القيب، (أرشيفية: الحكومة)

خاطب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية، عمران القيب، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بإصدار بطاقة مصرفية بالنقد الأجنبي لأعضاء هيئة التدريس بقيمة 5 آلاف دولار أميركي.

وأوضح القيب في كتاب وجَّهه بالخصوص إلى محافظ المصرف المركزي نشرته منصة «حكومتنا» اليوم الأحد، أن هذا الطلب يأتي لتلبية متطلبات العملية التعليمية لتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس والمؤسسات الجامعية والبحثية وضمان التواصل بينها ونظيراتها في العالم.

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وأضاف القيب أن من أهم روافد هذه العملية المشاركة في المؤتمرات والمجالات العلمية الدولية، بالإضافة إلى إجازة التفرُّغ العلمي «الأمر الذي يتطلب سداد رسوم واشتراكات الحضور الشخصي في أغلب الأحيان»، مشيرًا إلى أن «هناك بعض المشاكل والصعاب التي تواجه (أعضاء هيئة التدريس) في دفع الرسوم ومصروفات متطلبات السفر».

وشدَّد القيب على ضرورة «إصدار بطاقة مصرفية بالنقد الأجنبي تتيح لعضو هيئة التدريس والباحث الليبي المشاركة وسداد الرسوم بكل يُسر»، مبينًا أن «المصروفات المقدرة في ذلك حوالي 5 آلاف دولار أميركي قابلة للتجديد». وذلك «لضمان عدم الانقطاع المعرفي بين مؤسساتنا العلمية والبحثية ونظيراتها في العالم».