اللافي يؤكد استمرار «الرئاسي» في العمل للوصول إلى توافق بين مجلسي النواب والدولة لتعديل قانون الانتخابات

لقاء اللافي مع رئيس وأعضاء منتدى مصراتة الثقافي بطرابلس، الأحد 7 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي «استمرار عمل المجلس الرئاسي، من أجل الوصول إلى توافق بين مجلسي النواب والدولة، لتعديل قانون الانتخابات، وضمان مناخ مستقر لإجرائها في موعدها، ونجاحها بما يحقق تطلعات الشعب الليبي، بعد إنهاء أسباب الخلافات والتجاذبات، وسد الفجوة التشريعية بالتوافق بين جميع الأطراف السياسية»، معتبرًا أن «الشراكة المجتمعية تمثل أيضًا ضمانًا لنجاح الانتخابات والقبول بنتائجها من الجميع».

جاء تأكيد اللافي خلال لقائه، ظهر اليوم الأحد، في طرابلس، رئيس وأعضاء منتدى مصراتة الثقافي الاجتماعي بطرابلس، بحضور عضو مجلس النواب، أيمن سيف النصر.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللقاء خُصِّص لمناقشة العديد من قضايا الشأن العام، وفي مقدمتها المصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء الشعب الليبي، وكذلك التحديات التي تواجه الانتخابات المقبلة، وضمانات نجاحها.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن رئيس منتدى مصراتة الثقافي الاجتماعي بطرابلس، قدَّم خلال اللقاء، لمحة عن دور هذه المؤسسة المدنية، ومساهماتها على الصعيد المجتمعي، ومشاركتها، في لمل الشمل والمصالحة الوطنية، موضحًا رؤية المنتدى بشأن الوضع العام الراهن في البلاد، من خلال منتسبيها من الشخصيات العامة الاجتماعية والثقافية والسياسية، من كل مدن ومناطق ليبيا.

وأشار المصدر إلى أن أعضاء المنتدى أشادوا خلال اللقاء بجهود المجلس الرئاسي، في مشروع المصالحة الوطنية، وحرصه على إجراء الانتخابات في موعدها، باعتبارها الطريق الوحيد لاستقرار ليبيا، مؤكدين دعمهم لإقامة الانتخابات في موعدها.

وطالب أعضاء المنتدى بمنحهم الفرصة للمساهمة مع المفوضية الوطنية العليا للمصالحة التي أنشأها المجلس الرئاسي، في إنجاح هذا المشروع الوطني، مشددين على أهمية الاستفادة من تجارب الدول التي مرت بتجارب مشابهة للحالة الليبية.

من جهته، رحب اللافي بأعضاء منتدى مصراتة الثقافي بطرابلس، معربًا عن أمله في أن تساهم المؤسسات المدنية، في إنجاح المصالحة الوطنية بين الليبيين في الجوانب الاجتماعية والسياسية، وكذلك دعم إجراء لانتخابات المقبلة، لتحقيق استقرار ليبيا، من خلال الشخصيات المهمة والمؤثرة في المجتمع، وفق المصدر.

لقاء اللافي مع رئيس وأعضاء منتدى مصراتة الثقافي بطرابلس، الأحد 7 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

لقاء اللافي مع رئيس وأعضاء منتدى مصراتة الثقافي بطرابلس، الأحد 7 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

لقاء اللافي مع رئيس وأعضاء منتدى مصراتة الثقافي بطرابلس، الأحد 7 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)