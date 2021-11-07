«الصحة»: 138 إصابة بـ«كورونا» داخل العناية الفائقة خلال 24 ساعة

دخول حالة كورونا في مركز عزل سرت, (أرشيفية: مركز عزل سرت)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، وجود 138 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل العناية الفائقة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم، إلى دخول 21 حالة إصابة بفيروس «كورونا» مراكز العزل خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وخروج 20 حالة من مراكز العزل في الفترة نفسها.

- «الصحة» تدعم مستشفى الهواري العام بمصنع لإنتاج الأكسجين الطبي

وأوضحت أن أكبر عدد من المصابين الذين دخلوا مراكز العزل في المنطقة الشرقية بواقع 11 حالة، وكذلك عدد الموجودين في العناية الفائقة من المنطقة ذاتها بواقع 69 حالة.

وبلغ عدد المطعَّمين بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» مليونًا و581 ألفًا و87 شخصًا، بينما بلغ عدد المطعَّمين بالجرعة الثانية من اللقاح، 489 ألفًا و508 أشخاص.