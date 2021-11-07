«البحث عن المفقودين»: اكتشاف 3 مقابر جديدة في ترهونة

اكتشاف مقبرة جديدة بالمشروع الزراعي في ترهونة, 22 أكتوبر 2021. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، تمكُّن فرقها من اكتشاف ثلاثة مواقع لمقابر جديدة فيما يعرف بـ«القابينة» طريق العبدلي بترهونة .

وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إنها ستباشر غدًا الإثنين، عمليات الانتشال من المقابر الثلاث.

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وفي 13 أكتوبر الماضي، أعلنت الهيئة سحب 1349 عينة حمض نووي من أهالي المفقودين خلال العام الأخير.

وقالت الهيئة في بيان حينها، إن إدارة قيد الأهالي لديها، مستمرة في استقبال أهالي المفقودين لفتح الملفات لذويهم وأخذ عينات الحمض النووي.