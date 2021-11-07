وفد «النواب» يصل إلى المملكة المتحدة للمشاركة في الاجتماع البرلماني لمؤتمر تغير المناخ

وفد مجلس النواب المشارك في الاجتماع البرلماني لمؤتمر تغير المناخ, (مجلس النواب)

وصل وفد مجلس النواب إلى مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة، للمشاركة في الاجتماع البرلماني لمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.

ويضم الوفد الذي يترأسه النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، كلًّا من رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس رمضان شمبش، ورئيس ديوان المجلس عبدالله المصري الفضيل، بحسب ما نشر الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق اليوم الأحد.

وسيناقش الاجتماع الذي ينظمهُ الاتحاد البرلماني الدولي، بالشراكة مع المجموعة البريطانية للاتحاد الدور الأساسي للبرلمانات في مسار مؤتمر الأطراف الـ26، بهدف استخدام صلاحياتهم البرلمانية من أجل تنفيذ نتائج المؤتمر.

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كما سيتطرق الاجتماع إلى العمل البرلماني للوصول إلى الأهداف الوطنية وزيادة المساءلة الحكومية، وكذلك دور البرلمانات في تمويل الأنشطة المتعلقة بالمناخ، والخسائر والأضرار ووسائل قياس الآثار الحتمية لتغير المناخ وسبل معالجتها.