وفد «النواب» يصل إلى المملكة المتحدة للمشاركة في الاجتماع البرلماني لمؤتمر تغير المناخ

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 نوفمبر 2021, 03:31 مساء
وفد مجلس النواب المشارك في الاجتماع البرلماني لمؤتمر تغير المناخ, (مجلس النواب)

وصل وفد مجلس النواب إلى مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة، للمشاركة في الاجتماع البرلماني لمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.

ويضم الوفد الذي يترأسه النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، كلًّا من رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس رمضان شمبش، ورئيس ديوان المجلس عبدالله المصري الفضيل، بحسب ما نشر الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق اليوم الأحد.

وسيناقش الاجتماع الذي ينظمهُ الاتحاد البرلماني الدولي، بالشراكة مع المجموعة البريطانية للاتحاد الدور الأساسي للبرلمانات في مسار مؤتمر الأطراف الـ26، بهدف استخدام صلاحياتهم البرلمانية من أجل تنفيذ نتائج المؤتمر.

- مئتا تجمع حول العالم.. عودة التظاهرات في غلاسكو من أجل المناخ

كما سيتطرق الاجتماع إلى العمل البرلماني للوصول إلى الأهداف الوطنية وزيادة المساءلة الحكومية، وكذلك دور البرلمانات في تمويل الأنشطة المتعلقة بالمناخ، والخسائر والأضرار ووسائل قياس الآثار الحتمية لتغير المناخ وسبل معالجتها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إلغاء معسكر المنتخب الليبي الخارجي قبل ساعات من انطلاق الاستعداد لمواجهتي ...
رياضة محلية
السايح: بدء توزيع أكثر من 2.8 مليون بطاقة انتخاب عبر 1906 مراكز غدا
ليبيا
السني لـ«بوابة الوسط»: وزارة الرياضة تكيل بمكالين وتفتقد العدالة بين المدن ...
رياضة محلية
لماذا يرفض جورج كلوني نشر صور طفليه؟
ثقافة وفن
مصدر أمني: الهجوم على منزل رئيس الوزراء العراقي جرى بثلاث طائرات مسيرة أسقطت ...
عربى
مجلس الوزراء يرد على قرار «الرئاسي» إيقاف المنقوش
ليبيا
5 تحديات كبرى تواجه تشافي في معركته نحو إعادة مجد «برشلونة»
رياضة عالمية
هروب عدد من ركاب طائرة بعد هبوط اضطراري في مطار إسباني
دولى
حيثيات تأجيل النظر في الدعوة القضائية المرفوعة بأميركا ضد المشير حفتر
ليبيا
جريدة «الوسط»: انطلاق السباق نحو «الصندوق».. وقانون الانتخاب رهين الخلاف
ليبيا
المشري يؤكد اتخاذ كافة الإجراءات للطعن في قوانين الانتخابات أمام الدائرة ...
ليبيا
«فورد» تستعد لإطلاق منافس لسيارات F150 الجبارة (فيديو)
سيارات
مواطنون ينتقدون قرار تحديد أسعار السلع الأساسية ويعرضون مقترحات لتحقيق توازن
ليبيا
مصادر لـ«بوابة الوسط»: الدبيبة يكلف أبوجناح مهام رئيس الحكومة استعدادا للترشح ...
ليبيا
صقر بـ450 ألف دولار في طبرق
ليبيا
«بوابة الوسط» ترافق زيارة فوج سياحي أوروبي إلى الجنوب الليبي
ليبيا
مدينة «نيوم» السعودية لا تستبعد السماح بالمشروبات الكحولية في تحدٍ لتقاليد ...
اقتصاد
العكاري: عرض النقود حاليا في حدود 117 مليار دينار.. وعدم استثمارها يضر الاقتصاد ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ابتعد عن شاشة الكمبيوتر لهذه المسافة