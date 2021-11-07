بعد فتح باب الترشح للانتخابات.. عقيلة صالح يدعو الليبيين لاختيار «الرجل المناسب لقيادة البلاد»

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، (صفحة الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق)

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الشعب الليبي لممارسة حقه في «اختيار مَن يمثله بكل حرية، واختيار الرجل المناسب لقيادة البلاد نحو بر الأمان والاستقرار» في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر لها 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في بيان لعقيلة صالح اليوم، لمناسبة إعلان رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، فتح باب الترشح في الانتخابات البرلمانية والرئاسية بدءًا من غد الإثنين.

وبارك عقيلة «للشعب الليبي (..) انتصاره بتحقيق إرادته القاضية بإجراءِ الانتخابات الرئاسية والبرلمانيةِ»

- ننشر نص كلمة عماد السايح لإعلان فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بدءًا من غد الإثنين.

وأوضح السايح، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن قبول الترشح لانتخابات رئيس الدولة سيستمر حتى 22 من نوفمبر الحالي، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى 7 ديسمبر المقبل.