«الكهرباء» تعلن نشرة الأحمال في ليبيا اليوم الأحد 7 نوفمبر 2021

شعار الشركة العامة للكهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، نشرة طرح الأحمال في عموم ليبيا اليوم الأحد 7 نوفمبر 2021.

وأكدت الشركة في بيان اليوم، عدم طرح أحمال في أجنحة الشبكة الثلاثة (الغربي والجنوبي والشرقي).

وبذلك تخطت ليبيا أكثر من شهر بلا طرح أحمال، منذ أن عادت الشركة إلى إعلان ساعات الطرح على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك مع بداية فصل الخريف وتقليل الأحمال الصيفية.

- العبدلي يتوقع إلغاء طرح الأحمال نهائيًا في 2022 حال عدم حدوث أي طارئ

في 20 يوليو الماضي، توقَّع رئيس مجلس إدارة الشركة، وئام العبدلي، أن يتم «إلغاء طرح الأحمال بشكل نهائي في 2022، في حال عدم حدوث أي طارئ»، مؤكدًا أنّ أعمال الصيانة وأداء الشبكة الكهربائية «تسير بوتيرة جيدة».

كما توقَّع العبدلي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال» حينها، انخفاض عدد ساعات طرح الأحمال «بداية من نوفمبر الجاري»، وأن يرتفع إنتاج الطاقة ليصل إلى 7200 ميغاوات.