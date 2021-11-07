الكوني يبحث مع عمداء بلديات الجنوب أسباب عدم وصول الوقود وغاز الطهي لمناطقهم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 نوفمبر 2021, 02:28 مساء
الكوني خلال لقاء مع عمداء بلديات الجنوب وعدد من الوزراء, 7 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، صباح اليوم الأحد، مع عمداء بلديات الجنوب المشاكل والصعوبات التي تعيق وصول الوقود وغاز الطهي لمناطقهم.

جاء ذلك بحضور وزراء الداخلية اللواء خالد مازن، والمالية خالد المبروك، والشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ومدير إدارة العمليات بشركة البريقة لتسويق النفط، خالد أوهيبة، بحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

وشدد الكوني، على ضرورة تذليل الصعوبات التي تعيق وصول الوقود وغاز الطهي بالتنسيق مع وزارة الداخلية وشركة البريقة، مطالبًا عمداء البلديات بالقيام بدورهم ومتابعة عمليات التوزيع من مستودع سبها النفطي، إلى محطات الوقود لضمان وصوله إلى المواطنين.

من جهته أكد وزير الداخلية جاهزية إدارة الدعم المركزي التابعة للوزارة، للاستمرار في تأمين قوافل نقل الوقود وغاز الطهي من مستودع مصراتة إلى مستودع سبها النفطي، الذي يوزع بدوره الوقود مع المحطات بالتنسيق مع عمداء البلديات ومديريات الأمن في المناطق.

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فيما أعلن مدير العمليات بشركة البريقة، انطلاق قافلة صباح غد الإثنين، تضم 50 شاحنة وقود تحمل (مليون وستمئة ألف لتر)، وغاز الطهي من مستودع مصراتة، بواقع قافلتين كل أسبوع، مؤكدًا الاستمرار في عملية التوزيع دون توقف بما يكفي احتياجات الجنوب.

وطالب عمداء البلديات، بضرورة زيادة الكميات المخصصة لمناطقهم، لعدم كفاية الكميات الحالية، الأمر الذي يسبب استمرار أزمة الوقود، مؤكدين ضرورة حلحلة الصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات المواطنين في عديد المجالات، لاسيما القطاع الصحي.

فيما أشادت وزيرة الشؤون الاجتماعية، بالجهود التي يبذلها عمداء البلديات للمطالبة بتوفير احتياجات مناطقهم، والعمل على خلق تنمية مكانية لضمان استقرار الجنوب.

وفي نهاية الاجتماع وجه الكوني بتشكيل لجنة متابعة توزيع كميات الوقود على المحطات بالبلديات، بالتنسيق مع شركات التسويق التابعة لوزارة الاقتصاد.

الكوني خلال لقاء مع عمداء بلديات الجنوب وعدد من الوزراء, 7 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)
الكوني خلال لقاء مع عمداء بلديات الجنوب وعدد من الوزراء, 7 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)
الكوني خلال لقاء مع عمداء بلديات الجنوب وعدد من الوزراء, 7 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)
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